28.10.2019 | 11:51

22-летней жительнице деревни Лопатино Вадинского района грозит до года лишения свободы за неуплату алиментов.

В марте 2019 года суд лишил молодую женщину родительских прав и обязал ее выплачивать 2-летнему сыну алименты в размере ¼ от заработка. Самого малыша передали в приемную семью.

Однако сельчанка платить не желала, и в июле ее приговорили к 70 часам обязательных работ.

«Наказание она не отбыла, средства на содержание ребенка выплачивать не начала, на работу не устроилась, в центр занятости не обратилась. Общая задолженность по алиментам превысила 60 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В настоящий момент уголовное дело передали на рассмотрение в суд.