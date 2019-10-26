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Криминал | Подозреваемый в краже денег у пензячки задержан после 12 лет розыска

26.10.2019|16:02
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Долгих 12 лет ждала своего прежнего возлюбленного жительница Пензы, разыскивая его с помощью полиции. Мужчина исчез из жизни дамы 1952 года рождения при криминальных обстоятельствах.

«Подозреваемый познакомился с потерпевшей через объявление в газете. После встречи мужчина и женщина решили жить вместе в ее квартире. Спустя некоторое время злоумышленник предложил сожительнице продать принадлежащую ей квартиру. Получив денежные средства от продажи недвижимости, женщина по просьбе сожителя положила их на хранение под шкаф в прихожей», - рассказала следователь СУ УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

В заначку легло 800 тысяч рублей. Через некоторые время они пропали вместе с кавалером.

«Впоследствии все деньги мужчина потратил на игровые автоматы, после чего уехал за пределы Российской Федерации. Когда в сентябре 2019 года подозреваемый вернулся в страну и приехал к родственнице, проживающей в городе Таганроге Ростовской области, сотрудники полиции получили информацию о его местонахождении, задержали и доставили в Пензу», - добавила Анна Анохина.

Здесь он теперь и ждет суда, находясь под подпиской о невыезде. За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы.

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