21.10.2019 | 08:48

В Пензе сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию краж, совершенных на территории предприятия на улице Металлистов.

Жертвой всех преступлений стала одна из сотрудниц организации. Из ее шкафчика в раздевалке были похищены деньги. Об этом она заявила в городской отдел полиции № 4.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 42-летней коллеги заявительницы», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оказалось, злоумышленница трижды похищала деньги из шкафчика, открывая его спрятанным в условленном месте ключом. Сумма украденного составила 20 тыс. руб. Подозреваемая призналась, что потратила деньги на личные нужды.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - резюмировали в УМВД.