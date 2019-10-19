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Криминал | В Кузнецке нетрезвый местный житель угнал «Газель»

19.10.2019|11:59
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В Кузнецке 32-летнему местному жителю любовь к горячительным напиткам помешала угнать «Газель».

Инцидент произошел в начале октября. Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Победы, заметили микроавтобус, водитель которого создавал на дороге аварийную ситуацию. Правоохранители остановили нарушителя и заметили, что тот пьян.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что горожанин ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. На него составили очередной протокол, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

«Спустя некоторое время в дежурную часть обратился мужчина. Он сообщил, что неделей ранее приехал в гости к товарищу на автомобиле «Газель», но домой вернулся пешком. Через несколько дней гражданин решил забрать машину, однако на месте ее не было», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители установили причастность к угону кузнечанина, задержанного за нетрезвое вождение. Злоумышленник во всем сознался. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

«В отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в пресс-службе.

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