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Криминал | В Никольском районе 35-летняя женщина едва не уморила двух дочерей

17.10.2019|11:26
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В Никольском районе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» комплексного центра социального обслуживания населения Никольского района находятся две сестры 11 и 15 лет. Обе девочки страдают простудными заболеваниями.

Как выяснилось, их 35-летняя мать не исполняла своих обязанностей по воспитанию и содержанию дочерей. Она не лечила девочек, не соблюдала элементарных норм гигиены, дети жили в полной антисанитарии.

В течение целого года, с сентября 2018-го по август 2019-го, жизнь и здоровье девочек подвергались угрозе. В сентябре текущего года женщина была лишена родительских прав.

За неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с детьми, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура района.

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