10.08.2019 | 11:23

В Никольске осудили водителя ВАЗ-2107, который нарушил правила дорожного движения и сбил мотоциклиста.

ДТП произошло днем 20 апреля. Никольчанин двигался на «семерке» по улице Белинского. На Т-образном перекрестке, ведущем к улице Куйбышева, он остановился и стал пропускать встречный транспорт, готовясь выполнить поворот налево.

Затем, не убедившись в безопасности маневра, мужчина начал поворачивать через полосу встречного движения, по которой в это время двигался мотоцикл «Днепр». Не уступив дорогу водителю двухколесного транспорта, никольчанин допустил столкновение.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, классифицированные медиками как «тяжкий вред здоровью, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

«Нарушитель свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении дочь, являющуюся инвалидом I группы с детства. Потерпевший имущественных и иных претензий не предъявил и попросил строго не наказывать», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда.

Также виновник ДТП добровольно выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев с установлением определенных ограничений.