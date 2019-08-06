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Криминал | В Пензе мужчина помогал иностранцам незаконно находиться в России

06.08.2019|16:02
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Председатель правления пензенской общественной организации социальной защиты населения «Паритет» отбывает наказание в колонии за то, что помогал иностранцам незаконно находиться в России.

За деньги Акмалжон Азизов содействовал в получении разрешения на временное проживание в стране, устраивал фиктивные браки и потом представлял документы в соответствующие органы. Действовал представитель «Паритета» и по-другому.

«13 граждан Турции, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана, Украины, Азербайджана путем сдачи фиктивно в «Паритете» комплексного экзамена либо тестирования и получения впоследствии подложных сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства получили право пребывать в России», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Гражданину Таджикистана, которому грозило выдворение из страны, Азизов предложил легализовать его нахождение в Пензе за 50 тысяч рублей. При получении этих денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Пензенской области.

В суде председатель правления «Паритета» свою вину не признал. Но она доказана материалами уголовного дела и словами свидетелей, которые обращались в фирму за помощью в оформлении гражданства.

«За услуги организации они платили 100 тысяч или 250 тысяч - в этом размере. Сам Азизов находил граждан России, которые за вознаграждение вступали в брак с иностранцами. Во время сдачи экзамена письменный текст по его распоряжению заполняли в основном сотрудники фирмы», - пояснила Наталья Быченкова.

В результате суд назначил Азизову наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Приговор вступил в силу.

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Гость|06.08.2019 18:54|

Он страну заполонил "террористами" и наркокурьерами,а ему 1,5 года поселения.За это 15 давать мало.

Имя: Гость
Комментарий:

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