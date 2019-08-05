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Криминал | В Вадинском районе мошенник выманил у женщины более 700 000 рублей

05.08.2019|15:54
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34-летняя жительница Вадинского района два месяца общалась с мошенником и не подозревала об этом. Сыграв на доверии и наивности, он сумел выманить у нее 740 000 рублей.

Мужчина позвонил ей на мобильный, представился следователем и рассказал, что имущество фирмы, ранее продавшей женщине медицинские препараты, арестовано и теперь ей полагается 10 миллионов рублей компенсации.

Однако получить деньги, не потратив при этом круглых сумм, разумеется, было невозможно. Сельчанка поверила и перечислила сначала госпошлину за подачу искового заявления, затем гонорар адвокату и 13% от суммы компенсации. Также потребовалось заплатить за заказанные медицинские справки и новое исковое заявление.

Когда женщина наконец осознала, что история с компенсацией – афера, она пошла в полицию.

«Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с близкими, сослуживцами, соседями и при малейших подозрениях немедленно обращайтесь в полицию», - призвали жителей Пензенской области в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|05.08.2019 16:11|

Золотой список бывших потребителей БАДов продолжает шествие по стране Буратино.

А деньги знать не горбом заработаны.

Гость|05.08.2019 16:22|

Настоящая буртасская леди. Тупая, непрошибаемая.

Гость|05.08.2019 17:09|

Мошенники заведомо понимают что человек клюнувший на БАДы ,клюнет на что угодно.Где они только деньги берут?

Гость|05.08.2019 17:33|

А все говорят у нас область бедная. А тут селянка легко 740000 нашла у себя.

Имя: Гость
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