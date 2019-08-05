05.08.2019 | 15:54

34-летняя жительница Вадинского района два месяца общалась с мошенником и не подозревала об этом. Сыграв на доверии и наивности, он сумел выманить у нее 740 000 рублей.

Мужчина позвонил ей на мобильный, представился следователем и рассказал, что имущество фирмы, ранее продавшей женщине медицинские препараты, арестовано и теперь ей полагается 10 миллионов рублей компенсации.

Однако получить деньги, не потратив при этом круглых сумм, разумеется, было невозможно. Сельчанка поверила и перечислила сначала госпошлину за подачу искового заявления, затем гонорар адвокату и 13% от суммы компенсации. Также потребовалось заплатить за заказанные медицинские справки и новое исковое заявление.

Когда женщина наконец осознала, что история с компенсацией – афера, она пошла в полицию.

«Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с близкими, сослуживцами, соседями и при малейших подозрениях немедленно обращайтесь в полицию», - призвали жителей Пензенской области в пресс-службе регионального УМВД.