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Криминал | Пензенцев просят сообщить о местонахождении Романа Сафронова

01.08.2019|18:08
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24-летняя женщина жила вместе с гражданским мужем Романом Сафроновым, которому 32 года. Несчастная мертва, а жестокий убийца исчез.

«В ночь с 27-го на 28 июля 2019 года обвиняемый находился в квартире по месту проживания в городе Нижний Ломов. В ходе конфликта со своей сожительницей он нанес ей множественные удары ножом по спине, рукам и ногам и не менее одного удара в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвиняемый подался в бега. Где он находится, до сих пор неизвестно. Мужчина объявлен в розыск.

«Следственное управление обращается к жителям Пензенской области с просьбой при наличии информации о местонахождении Сафронова Романа сообщить об этом в следственное управление по телефону 36-17-02 или в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется», - предупредила Татьяна Махницкая.

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Гость|01.08.2019 20:30|

ПИ как всегда перепутали сожительство и гражданский брак?

Имя: Гость
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