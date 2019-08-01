01.08.2019 | 18:08

24-летняя женщина жила вместе с гражданским мужем Романом Сафроновым, которому 32 года. Несчастная мертва, а жестокий убийца исчез.

«В ночь с 27-го на 28 июля 2019 года обвиняемый находился в квартире по месту проживания в городе Нижний Ломов. В ходе конфликта со своей сожительницей он нанес ей множественные удары ножом по спине, рукам и ногам и не менее одного удара в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвиняемый подался в бега. Где он находится, до сих пор неизвестно. Мужчина объявлен в розыск.

«Следственное управление обращается к жителям Пензенской области с просьбой при наличии информации о местонахождении Сафронова Романа сообщить об этом в следственное управление по телефону 36-17-02 или в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется», - предупредила Татьяна Махницкая.