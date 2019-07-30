30.07.2019 | 10:18

В понедельник, 29 июля, в Пензе задержали 39-летнюю женщину. Она призналась, что во время ссоры ударила сожителя ножом в грудь.

«Днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что в доме по 1-му Складскому проезду мужчине нанесено ножевое ранение. Ближайший экипаж вневедомственной охраны был направлен по указанному адресу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Во дворе люди в форме увидели пьяную женщину, которая созналась в преступлении. В доме они обнаружили мужчину, лежавшего на полу в комнате. Вызванные на помощь медики сразу же его госпитализировали.

«Для дальнейшего разбирательства задержанная была передана сотрудникам полиции. Нож изъяли», - заключили в пресс-службе.