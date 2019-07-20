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Криминал | В Пензе 15-летний подросток подозревается в квартирной краже

20.07.2019|10:20
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В Пензе 15-летнего подростка подозревают в краже 5 500 рублей из квартиры.

Как установило следствие, 12 июля 2019 года несовершеннолетний горожанин находился в подъезде дома на улице Пушкина. Заметив, что в одной из квартир не заперта дверь, он вошел туда. На тумбочке юный злоумышленник увидел деньги, взял их и скрылся. Хозяйка была дома, но не сразу обнаружила, что ее обокрали.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда потерявшие бдительность пензенцы становятся жертвами несовершеннолетних злоумышленников. Ранее на улице Красная горка 13-летняя девочка проникла через незапертую дверь в квартиру пенсионерки и похитила бумажник с 4 500 рублями.

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Гость|20.07.2019 10:52|

Так и обносиловать могут. Запирать нужно дверь.

Гость|20.07.2019 11:54|

Такие юные и уже преступники!Кто из них вырастет-рецидивист?Грустно!

Гость|20.07.2019 12:16|

Бывают ещё и семейные династии воров.

Имя: Гость
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