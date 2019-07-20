20.07.2019 | 10:20

В Пензе 15-летнего подростка подозревают в краже 5 500 рублей из квартиры.

Как установило следствие, 12 июля 2019 года несовершеннолетний горожанин находился в подъезде дома на улице Пушкина. Заметив, что в одной из квартир не заперта дверь, он вошел туда. На тумбочке юный злоумышленник увидел деньги, взял их и скрылся. Хозяйка была дома, но не сразу обнаружила, что ее обокрали.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда потерявшие бдительность пензенцы становятся жертвами несовершеннолетних злоумышленников. Ранее на улице Красная горка 13-летняя девочка проникла через незапертую дверь в квартиру пенсионерки и похитила бумажник с 4 500 рублями.