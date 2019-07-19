19.07.2019 | 15:40

Приемщица комиссионного магазина не заметила подмены. Товар, который ей передал клиент, она оценила более чем в 90 тысяч рублей.

«В тот момент, когда женщина вернула проверенную цепочку, мужчина убрал ее в карман, а взамен передал поддельное изделие. Не заметив подмены, приемщица передала клиенту оговоренную раннее денежную сумму», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Когда подлог раскрылся, женщина обратилась в полицию. Следователи выясняли, что обманул ее гражданин соседнего государства. Однако Пензу к тому моменту он уже успел покинуть - хотел вернуться на родину.

«Злоумышленник был задержан на границе с Украиной и доставлен на территорию Пензы. Свою вину подозреваемый признал полностью и пояснил, что совершил преступление, испытывая финансовые трудности», - добавила Анна Анохина.

Иностранец находится под стражей. За содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы.