«ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?

14.11.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Попал, как говорится из огня да в полымЯ. Или «в пОлымя»? Как правильно поставить ударение и что это значит?

Старинную поговорку можно отыскать в словаре: правильно говорить «из огня да в пОлымя» (с ударением на первом слоге).

В художественной речи встречаются «золотое полымя осенних рощ», «малиновое полымя неба» и флаг, который «вскинулся как полымя». Древнерусское «полымя» ушло из обихода потому, что его вытеснило старославянское «пламя».

И то и другое означают «огонь». И буквальный смысл поговорки «попасть из огня да в полымя» - «попасть из огня в огонь», или, иносказательно, «из одной беды в другую».

Бытующее в современном языке «пламя» тоже вызывает трудности, но связанные не с ударением, а с правописанием. Следует помнить: в окончании слова только в творительном падеже ставится гласная Е (гори все синим пламенем), в остальных - только И (опалить крылья в пламени, актерской игре не хватает пламени).

Будем говорить и писать грамотно!