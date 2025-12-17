Кто такой цесаревич и почему его так называют?

17.12.2025 | 19:30

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Согласно детской считалке, на златом крыльце сидели царь, царевич… Тут приходит на ум созвучное слово «цесаревич». А это кто такой?

Царевич и цесаревич - родственные слова, практически синонимы. Чтобы разобраться, придется заглянуть в историю. Понятно: царевич - сын царя, а цесаревич - цесаря?

Действительно, в славянских странах слово «царь» было титулом государя, монарха. Так славяне юга и востока переделали латинское «цезарь». Оно образовано в Риме из имени собственного - личного прозвища политика, полководца и диктатора, оставившего заметный след в истории, Гая Юлия Цезаря.

Немцы превратили римское caesar в свое kaiser, а наши предки пустили в ход целых его три варианта: «кесарь», «цесарь» и «царь».

Впервые на Руси царем провозгласил себя Иван Васильевич Грозный в 1547 году. Детей царя назвали царевичами и царевнами. А во время правления Павла I, в начале XIX века, официально закрепили законом термин, которым называли престолонаследника, «цесаревич».

Напоследок добавим: курица цесарка получила название тоже в честь цесаря и буквально означает «царскую курицу».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!