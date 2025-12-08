Ликбез

«БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В мире много добрых людей, которые готовы помогать абсолютно бескорыстно. Что значит «бескорыстно» и как правильно написать слово?

Правильно - «беСкорысТно». В приставке «бес-» С стоит согласно правилу «как слышим, так и пишем». Непроизносимую согласную Т можно проверить словом «корысть».

«В корыте много ли корысти?» - возмущается старуха из сказки Пушкина. Что же такое корысть? Ученые-языковеды объясняют связь этого слова с древнерусским глаголом «корити». Оно происходит от того же корня, что и «кора», «корыто», которое делали из коры, а также «корнать», что значило «драть кору, обрывать». В таком случае «корысть» - буквально «часть, которую добыл, урвал», а в широком смысле - добыча. Позже у слова появились и переносные значения «выгода», «прибыль».

Понятно, что корыстолюбивый (или просто корыстный) человек ищет в любом деле выгоду (корысть), а бескорыстный - нет. Например, Сова из сказки о Винни-Пухе подарила ослику хвост бескорыстно, то есть даром.

Будем говорить и писать грамотно!

