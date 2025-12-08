«БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
В мире много добрых людей, которые готовы помогать абсолютно бескорыстно. Что значит «бескорыстно» и как правильно написать слово?
Правильно - «беСкорысТно». В приставке «бес-» С стоит согласно правилу «как слышим, так и пишем». Непроизносимую согласную Т можно проверить словом «корысть».
«В корыте много ли корысти?» - возмущается старуха из сказки Пушкина. Что же такое корысть? Ученые-языковеды объясняют связь этого слова с древнерусским глаголом «корити». Оно происходит от того же корня, что и «кора», «корыто», которое делали из коры, а также «корнать», что значило «драть кору, обрывать». В таком случае «корысть» - буквально «часть, которую добыл, урвал», а в широком смысле - добыча. Позже у слова появились и переносные значения «выгода», «прибыль».
Понятно, что корыстолюбивый (или просто корыстный) человек ищет в любом деле выгоду (корысть), а бескорыстный - нет. Например, Сова из сказки о Винни-Пухе подарила ослику хвост бескорыстно, то есть даром.
Будем говорить и писать грамотно!
Новости по теме
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
- Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?
Последние новости
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- Почему не следует ставить кровать у окна?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Можно ли стать выше, если висеть на турнике?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- Какие обои можно клеить в ванной?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Как перестать откладывать дела на потом?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!