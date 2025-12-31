31.12.2025 | 14:31

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иду в магазин, хочу купить килограмм вафлей. Или вафель? Как правильно?

Трудности готовят нам слова-существительные, форма множественного числа которых оканчивается на «-ли»: вафли, туфли, грабли, ясли.

Ударение в них только на первом слоге - всегда, в любых падежах. Объединим для запоминания слова: вафли ведут себя как туфли - много (чего?) не вафлей и туфлей, тем более не туфлЕй.

Правильно: много вАфель и тУфель, к вАфлям и к тУфлям, вАфлями и тУфлями (не туфлЯми, это ошибка), мечтать о вАфлях и о тУфлях (не о туфлЯх).

Слово «ясли» склоняется так же, сохраняя ударение на первом слоге: Яслей (не яслЕй), к Яслям, о Яслях.

И «грабли» - так же: убирать мусор грАблями, сменить ручку на грАблях. Только в родительном падеже у этого слова есть 2 нормативных варианта с разными окончаниями: «грАблей» и «грАбель». Но ударение сохранит свое место.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!