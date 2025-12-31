Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Иду в магазин, хочу купить килограмм вафлей. Или вафель? Как правильно?
Трудности готовят нам слова-существительные, форма множественного числа которых оканчивается на «-ли»: вафли, туфли, грабли, ясли.
Ударение в них только на первом слоге - всегда, в любых падежах. Объединим для запоминания слова: вафли ведут себя как туфли - много (чего?) не вафлей и туфлей, тем более не туфлЕй.
Правильно: много вАфель и тУфель, к вАфлям и к тУфлям, вАфлями и тУфлями (не туфлЯми, это ошибка), мечтать о вАфлях и о тУфлях (не о туфлЯх).
Слово «ясли» склоняется так же, сохраняя ударение на первом слоге: Яслей (не яслЕй), к Яслям, о Яслях.
И «грабли» - так же: убирать мусор грАблями, сменить ручку на грАблях. Только в родительном падеже у этого слова есть 2 нормативных варианта с разными окончаниями: «грАблей» и «грАбель». Но ударение сохранит свое место.
Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!
Последние новости
- Как найти поломку в новогодней гирлянде?
- Кого принято называть синим чулком?
- Как приготовить холодец правильно?
- «Всмятку» или «в смятку» - как правильно написать?
- Почему греется автомат в электрощитке?
- «Синяя птица» - что означает словосочетание?
- Какие закуски приготовить для встречи Нового года?
- Как отличить натуральную икру от имитации?
- Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?
- Возраст бывает «призЫвный» или «призывнОй»?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!