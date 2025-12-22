Ликбез

Возраст бывает «призЫвный» или «призывнОй»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Перед призывом нужно пройти медицинскую комиссию юношам призЫвного возраста. Или призывнОго? Как правильно?

Есть в языке прилагательное «призЫвный», а есть и «призывнОй». Оба - от «призвать», просто у глагола много значений, как и у существительного «призыв».

Во-первых, призвать - то же самое, что «позвать, пригласить и потребовать сделать что-то». И призыв - просьба или обращение: призвали на помощь - откликнулись на призыв. Это значение сохраняет прилагательное «призЫвный» (с ударением на корне): раздался призЫвный крик - значит, кого-то позвали.

Во-вторых, глагол «призвать» означает уже не просьбу, а «требование явиться на военную службу». С ним связан призыв в значении «установленное законом привлечение граждан к выполнению воинской обязанности». Ее несут юноши призывнОго возраста, их называют «призывникИ». Ударение перемещается на окончание и меняет значение.

А те, кто еще слишком мал, - допризЫвники, их возраст пока допризЫвный. В этих словах ударение - на корне.

Итак, ударение различает значения: призЫвный крик / призывнОй возраст (либо пункт), призывнАя комиссия; призывнИк / допризЫвник.

Будем говорить грамотно!

