Какие закуски приготовить для встречи Нового года?

23.12.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Собираемся отметить Новый год вкусно. Какие закуски лучше всего подойдут для праздничного стола?

Ответ специалиста

Новый год - это особенное торжество, и закуски играют важную роль в создании праздничной атмосферы. Есть несколько вариантов, которые отлично подойдут для новогоднего стола.

Канапе на шпажках. Это простое, но элегантное и, главное, вкусное решение. Отлично сочетаются: сыр и виноград; копченый лосось, хлеб (или крекеры) и авокадо.

Мини-бургеры. Они обязательно должны быть именно мини, иначе вы наедитесь одним блюдом. Начинки можно выбрать самые разнообразные: от говядины и курицы до вегетарианских котлет из грибов или водорослей.

Рулеты из лаваша. В лаваш можно завернуть, к примеру, кусочки курицы с овощами или сыр с зеленью. Для удобства нужно нарезать блюдо на небольшие порции.

Ассорти из сыров и колбас. Подготовьте тарелку с различными сырами, колбасами, оливками и орехами. Это классическая закуска, которая всегда будет актуальна.

Фаршированные яйца. В качестве начинки можно использовать, например, обжаренные грибы, смесь желтков с майонезом и горчицей, сыр с зеленью, рыбу и икру.

Овощные палочки с соусами. Нарежьте свежие овощи (морковь, сельдерей, огурцы) и подайте их с хумусом, гуакамоле или йогуртовым соусом. Это легкая и полезная закуска.

Мини-пирожки. Небольшие пирожки с мясом, капустой или грибами тоже подойдут для встречи Нового года. Их удобно есть, и они всегда пользуются популярностью.

Салаты в тарталетках. Любимые салаты становятся еще вкуснее, если подавать их в хрустящих тарталетках.