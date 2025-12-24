«Синяя птица» - что означает словосочетание?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Иногда говорят о ком-то: он всю жизнь гоняется за синей птицей. Что это за птица такая, если ее ищут всю жизнь?
В русском языке словосочетание «синяя птица» появилось в начале ХХ века благодаря бельгийскому писателю и драматургу Морису Метерлинку и великому русскому режиссеру Константину Станиславскому, который поставил его пьесу на сцене знаменитого Московского художественного театра.
Герои пьесы мальчик Тильтиль и девочка Митиль, дети бедняка-дровосека, пускаются в путь на поиски Синей птицы. Они верят: тот, кто ее найдет, познает тайну вещей, будет все видеть и знать.
Пройдя множество испытаний, дети возвращаются домой. Самым синим оказывается скворец, который жил у них в избушке. Тильтиль дарит его девочке-соседке, но птица улетает.
Дети обращаются к зрителям с просьбой: если кто-нибудь отыщет, вернуть находку. Она нужна для того, чтобы стать счастливыми в будущем. Синяя птица становится символом прекрасной, но недостижимой мечты.
Искать синюю птицу, гоняться за синей птицей - значит, искать счастье и удачу.
Будем говорить грамотно и выразительно!
