«Собака на сене» - о ком так говорят и почему?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О некоторых говорят: он как собака на сене. О ком это и почему?

Устойчивое выражение родилось в результате наблюдений за жизнью. Собака - лучший друг человека и незаменимый сторож.

Правда, собаки плотоядны, поэтому охрану мясных запасов им доверять не стоит. А к растительной пище они равнодушны: не дают ворам проникнуть в кладовые с овощами и фруктами, в амбары с зерном и, конечно, в сараи с сеном. Проще говоря, сами не едят и другим не дают.

Считается, что одним из первых это подметил древнегреческий поэт Эзоп. В его басне с названием «Собака в яслях» описывается собака, которая лежит на сене и не дает подойти к нему тем, кто сено любит: лошадям, ослам, быкам.

Этот факт из жизни домашних животных отразила и старинная русская поговорка «сам не ам и другим не дам» (или «и сама не ест, и скотине не дает»).

Сегодня о человеке, который не пользуется чем-то сам и другим не дает такой возможности, говорят: как собака на сене. Синонимичное выражение - «ни себе ни людям».

Будем говорить грамотно и выразительно!

