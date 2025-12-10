«Собака на сене» - о ком так говорят и почему?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
О некоторых говорят: он как собака на сене. О ком это и почему?
Устойчивое выражение родилось в результате наблюдений за жизнью. Собака - лучший друг человека и незаменимый сторож.
Правда, собаки плотоядны, поэтому охрану мясных запасов им доверять не стоит. А к растительной пище они равнодушны: не дают ворам проникнуть в кладовые с овощами и фруктами, в амбары с зерном и, конечно, в сараи с сеном. Проще говоря, сами не едят и другим не дают.
Считается, что одним из первых это подметил древнегреческий поэт Эзоп. В его басне с названием «Собака в яслях» описывается собака, которая лежит на сене и не дает подойти к нему тем, кто сено любит: лошадям, ослам, быкам.
Этот факт из жизни домашних животных отразила и старинная русская поговорка «сам не ам и другим не дам» (или «и сама не ест, и скотине не дает»).
Сегодня о человеке, который не пользуется чем-то сам и другим не дает такой возможности, говорят: как собака на сене. Синонимичное выражение - «ни себе ни людям».
Будем говорить грамотно и выразительно!
Новости по теме
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
Последние новости
- Как долго можно хранить мясо в морозилке?
- Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- Почему не следует ставить кровать у окна?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Можно ли стать выше, если висеть на турнике?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!