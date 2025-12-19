«Мертвые души» - что означает устойчивый оборот?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Нужно быстро сделать работу, но вдруг оказывается, что не с кем: в бригаде или в отделе одни мертвые души. А что это значит?
Слово «душа» долгое время было синонимом «человека». Мы до сих пор используем его в этом значении, когда говорим, например, «ни души» - то есть никого. Или «подушевое финансирование» - когда средства выделяют исходя из количества людей.
Устойчивый оборот «мертвые души» вошел в русский язык в XIX веке благодаря Н. В. Гоголю. Его самое известное произведение так и называется - «Мертвые души». По сюжету главный герой Чичиков, чтобы его считали богатым помещиком, задумал аферу: он скупал умерших крепостных крестьян, которые числились по последней переписи населения как живые.
Такие мошеннические операции в действительности имели место, но только после появления поэмы Гоголя выражение «мертвые души» стало устойчивым. Оно живет сегодня в двух значениях: мертвыми душами называют людей либо бездуховных, бездушных, либо тех, которые не работают, а лишь фиктивно числятся в какой-либо организации.
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!
