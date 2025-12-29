Кого принято называть синим чулком?

29.12.2025 | 19:30

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда слышим: «Что с ней разговаривать... синий чулок». Интересно, кого называют синим чулком?

Синим чулком презрительно называют женщину, лишенную всякой женственности. Она настолько поглощена работой, учебой или карьерой, что ей некогда отвлекаться на всякие несерьезные, по ее мнению, вещи. Такой была, к примеру, Людмила Прокофьевна в популярном фильме «Служебный роман».

Однако изначально оборот вовсе не служил выражением презрения - скорее, наоборот, уважения. Да и относился не к женщине, а к мужчине.

В конце в XVIII века в Англии образовался литературный кружок, на заседаниях которого вели философские беседы, обсуждали научные темы. Самым видным его членом был высокообразованный Бенджамен Стеллингфлит.

По этикету полагалось на званые вечера надевать шелковые черные или белые чулки, но ученый не придавал значения условностям и приходил на заседания в повседневных - шерстяных синих. И получил за это прозвище Синий чулок, а сам кружок интеллектуалов окрестили «Обществом синего чулка».

Позже всех (и мужчин, и женщин), кто обычным развлечениям (болтовне, игре в карты) предпочитал интеллектуальные занятия, стали называть синими чулками. И в конце концов это название закрепилось только за женщинами.

Будем говорить грамотно и выразительно!