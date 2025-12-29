Как приготовить холодец правильно?

Вопрос от интернет-пользователя
Обожаю холодец, но у меня он не очень получается. То расползается, то как резина, да еще с пропорциями мяса и желе не всегда угадываю. Может, есть какие-то секреты?
Ответ специалиста
Чтобы холодец удался, нужно в первую очередь правильно подобрать мясо, сообщили в Роскачестве. Лучше всего подойдут кости и части с хрящами, суставами и связками - содержащийся в них коллаген при варке преобразуется в желатин.
Так, из говядины стоит предпочесть голяшки (особенно колени), огузок, край, хвост, губы, уши. У свинины оптимальны ножки, рулька, голова и также уши и хвосты, а у птицы - голени, бедра, крылья, шея, кожа, лапки.
Перед варкой холодца мясо необходимо подготовить – замочить все части по раздельности на несколько часов (воду нужно менять каждые 2-3 часа, чтобы бульон не вышел мутным), потом поскоблить и хорошо вымыть. С куриных лапок состригают когти.
Далее все компоненты укладывают в кастрюлю, заливают холодной водой и доводят до кипения. Через 5 минут после его начала бульон нужно слить. Потом промойте мясо, ликвидируйте накипь из кастрюли и начните варить во второй раз на медленном огне.
По ходу процесса вода станет убывать – доливать ее не нужно. Перемешивать ничего не требуется, надо только снимать пену и жир с поверхности.
В зависимости от вида мяса время затрачивается по-разному: на говядину уйдет 8-9 часов, на свинину – 6-7, на птицу – около 4 часов. Готовность определить несложно – мякоть легко отходит от костей. Стоит рассчитывать по максимуму, поскольку чем дольше варка, тем лучше застынет блюдо и тем ярче станет его вкус.
Не запрещается для улучшения цвета положить в бульон за 1 час до готовности обжаренные до подпалин лук и морковь. При этом самый нижний слой шелухи стоит оставить на луковице.
Есть некоторые нюансы и в части приправ. Соль, в частности, нужно добавлять в самом конце и немного больше, чем в обычный бульон. Из специй хватит лаврового листа, душистого перца и гвоздики – это классика. Допускаются кориандр и семена горчицы. Их закладывают за 20 минут до готовности.
Следующий этап - процеживание. Пролить необходимо несколько раз через 3 слоя марли. Добиться полной прозрачности помогает такой прием, как оттяжка, то есть добавление очень холодной белковой смеси в горячий бульон. После этого его 2 раза доводят до кипения, смесь вынимают шумовкой и еще раз процеживают.
Осветлить бульон из говядины и свинину помогает смесь белка с нежирным фаршем, из птицы – с измельченной яичной скорлупой, из разного мяса – с тертой морковью.
Финальная стадия – разбор мяса. Его лучше делать только руками, тогда в холодце не окажется мелких костных обломков. Если по вкусу нежная текстура, не запрещено потом провернуть мякоть через мясорубку. Идеальный ароматизатор – чеснок.
Но это еще не все. Перед разливом по формам нелишним будет убедиться, что все застынет как следует. Если растертая между пальцами капля бульона прилипает – холодец выйдет плотным. При неудовлетворительном результате можно добавить желатин: 20 г/л хватит, чтобы холодец стал нежным и «дрожал», 40 г/л сделает его пригодным для нарезки.
Последние новости
- «Всмятку» или «в смятку» - как правильно написать?
- Почему греется автомат в электрощитке?
- «Синяя птица» - что означает словосочетание?
- Какие закуски приготовить для встречи Нового года?
- Как отличить натуральную икру от имитации?
- Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?
- Возраст бывает «призЫвный» или «призывнОй»?
- «Мертвые души» - что означает устойчивый оборот?
- Почему нельзя ставить телевизор напротив кровати?
- Как правильно разморозить мясо и рыбу?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!