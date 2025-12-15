Ликбез

«Алюминиевый» или «аллюминиевый» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Из алюминия сегодня делают не только сложные технические устройства, но и обычные мебель и посуду, а также упаковки для напитков. А как пишется слово «алюминиевый»?

Алюминий - легкоплавкий металл. Однако для правописания эта связь не поможет: в слове «металл» две буквы Л, а в слове «алюминий» - только одна.

Соли алюминия, которые выглядели как прозрачные кристаллы, еще древние римляне использовали для закваски. Их называли alumen (по-русски - «квасцы»). Поэтому, когда в начале XIX века был открыт сам металл, химики предложили назвать его aluminum.

Алюминий сначала считался дорогим металлом, даже погремушки для королевских детей делали из золота с алюминием. А женщины с удовольствием носили алюминиевые украшения, причем не всем они были по карману.

Запомним: слово сохранило написание с одной буквой Л - алюминий. Будем внимательны: в русском прилагательном к корню алюминий добавили суффикс «–ев». Поэтому правильно в нем написать 2 гласные подряд (И, Е) - алюминиевый.

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети