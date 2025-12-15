«Алюминиевый» или «аллюминиевый» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Из алюминия сегодня делают не только сложные технические устройства, но и обычные мебель и посуду, а также упаковки для напитков. А как пишется слово «алюминиевый»?
Алюминий - легкоплавкий металл. Однако для правописания эта связь не поможет: в слове «металл» две буквы Л, а в слове «алюминий» - только одна.
Соли алюминия, которые выглядели как прозрачные кристаллы, еще древние римляне использовали для закваски. Их называли alumen (по-русски - «квасцы»). Поэтому, когда в начале XIX века был открыт сам металл, химики предложили назвать его aluminum.
Алюминий сначала считался дорогим металлом, даже погремушки для королевских детей делали из золота с алюминием. А женщины с удовольствием носили алюминиевые украшения, причем не всем они были по карману.
Запомним: слово сохранило написание с одной буквой Л - алюминий. Будем внимательны: в русском прилагательном к корню алюминий добавили суффикс «–ев». Поэтому правильно в нем написать 2 гласные подряд (И, Е) - алюминиевый.
Будем говорить и писать грамотно!
Новости по теме
- Что означает выражение «за семью печатями»?
- «Собака на сене» - о ком так говорят и почему?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
Последние новости
- Как определить хорошие мандарины?
- В какое время года дешевле делать ремонт?
- Что означает выражение «за семью печатями»?
- «Собака на сене» - о ком так говорят и почему?
- Как долго можно хранить мясо в морозилке?
- Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- Почему не следует ставить кровать у окна?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!