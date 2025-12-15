«Алюминиевый» или «аллюминиевый» - как правильно?

15.12.2025 | 19:30

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Из алюминия сегодня делают не только сложные технические устройства, но и обычные мебель и посуду, а также упаковки для напитков. А как пишется слово «алюминиевый»?

Алюминий - легкоплавкий металл. Однако для правописания эта связь не поможет: в слове «металл» две буквы Л, а в слове «алюминий» - только одна.

Соли алюминия, которые выглядели как прозрачные кристаллы, еще древние римляне использовали для закваски. Их называли alumen (по-русски - «квасцы»). Поэтому, когда в начале XIX века был открыт сам металл, химики предложили назвать его aluminum.

Алюминий сначала считался дорогим металлом, даже погремушки для королевских детей делали из золота с алюминием. А женщины с удовольствием носили алюминиевые украшения, причем не всем они были по карману.

Запомним: слово сохранило написание с одной буквой Л - алюминий. Будем внимательны: в русском прилагательном к корню алюминий добавили суффикс «–ев». Поэтому правильно в нем написать 2 гласные подряд (И, Е) - алюминиевый.

Будем говорить и писать грамотно!