Что означает выражение «за семью печатями»?

11.12.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда что-то держат, как говорится, за семью печатями. Что это значит? Почему за печатями, да еще за семью?

«Держать за семью печатями» - значит, хранить в тайне. Иногда так и говорят: это тайна за семью печатями.

В современном представлении печать - это оттиск какого-то специального знака на бумаге. Он удостоверяет подлинность документа, свидетельствует о его важности. Однако не такая печать попала в устойчивый оборот, а старинная, из сургуча.

В старину, когда хотели сохранить в тайне от чужих глаз содержание писем или документов, их тщательно упаковывали в ткань (позже в бумагу) и обвязывали шнурком. А потом скрепляли сургучом. Специальный состав на основе смолы при небольшой температуре плавится, становится мягким - на него и ставили оттиск. Сургуч застывал, и открыть письмо, не сломав печати, было невозможно.

На особо важных пакетах с тайными документами ставили не одну, а несколько печатей. В народе утверждали, что их семь, потому что это число издревле считалось магическим.

Язык не должен быть тайной за семью печатями. Будем говорить грамотно!