Что означает выражение «за семью печатями»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Иногда что-то держат, как говорится, за семью печатями. Что это значит? Почему за печатями, да еще за семью?
«Держать за семью печатями» - значит, хранить в тайне. Иногда так и говорят: это тайна за семью печатями.
В современном представлении печать - это оттиск какого-то специального знака на бумаге. Он удостоверяет подлинность документа, свидетельствует о его важности. Однако не такая печать попала в устойчивый оборот, а старинная, из сургуча.
В старину, когда хотели сохранить в тайне от чужих глаз содержание писем или документов, их тщательно упаковывали в ткань (позже в бумагу) и обвязывали шнурком. А потом скрепляли сургучом. Специальный состав на основе смолы при небольшой температуре плавится, становится мягким - на него и ставили оттиск. Сургуч застывал, и открыть письмо, не сломав печати, было невозможно.
На особо важных пакетах с тайными документами ставили не одну, а несколько печатей. В народе утверждали, что их семь, потому что это число издревле считалось магическим.
Язык не должен быть тайной за семью печатями. Будем говорить грамотно!
Новости по теме
- «Собака на сене» - о ком так говорят и почему?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
Последние новости
- «Собака на сене» - о ком так говорят и почему?
- Как долго можно хранить мясо в морозилке?
- Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- Почему не следует ставить кровать у окна?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Можно ли стать выше, если висеть на турнике?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
- Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!