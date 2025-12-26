«Всмятку» или «в смятку» - как правильно написать?

26.12.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На завтрак многие предпочитают яйца. Кто-то жарит яичницу, кто-то варит их вкрутую или всмятку. Интересно, как правильно написать «всмятку» - слитно или раздельно?

Яйца - продукт полезный и питательный, способы их приготовления отразили несколько слов. И каждое несет какую-нибудь трудность употребления в устной или письменной речи.

Так, «яичница» - пишем буквы ЧН, а произносим ШН.

Хотим приготовить яйцо, чтобы его содержимое оставалось жидким, сварим его всмятку. Это одно слово, пишем с В слитно. Тем более что оно без В не употребляется: существительного «смятка» в языке нет.

Так что яйцо всмятку или от долгого хождения пешком сапоги всмятку - в любом случае пишем слитно.

Если содержимое яиц после варки стало твердым, это значит, что сварили их вкрутую - тоже пишем слитно.

Наконец, есть еще один способ приготовления яиц - до такого состояния, чтобы содержимое было гуще, чем всмятку, но не вкрутую.

У него почти забытое название - в мешочек. Его пишем в два слова раздельно, и, хотя мешочек здесь в переносном значении, кавычки не нужны.

Будем говорить и писать грамотно!