Состояние музея народного творчества угнетает пензенцев

Музей народного творчества в Пензе продолжает ветшать и обваливаться. На проблему в очередной раз указал подписчик группы «ЧП Пенза» во «ВКонтакте».

«Если это не ЧП в культурной жизни нашего региона, то что? Состояние исторического здания музея народного творчества угнетает. Обшарпанное, поломанное, балясины валяются буквально на земле...» - поинтересовался автор поста.

Фотоснимки сделаны в конце апреля. Масштаб разрушений наглядно представлен на кадрах.

В феврале этого года со здания счистили наледь, из-за которой могла обрушиться кровля, после того как в Сети появилась жалоба на угрозу памятнику деревянного зодчества.

Жителей Пензы уже давно возмущает его удручающее состояние. 8 лет назад Иван Белозерцев, бывший тогда губернатором, заявил: здание и территорию ждет серьезная реконструкция, запланированная на 2019-й. На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложили 3,5 млн рублей.

В конце января 2020-го стало известно, что ремонт музея обойдется в 59 млн. А после задержания и ареста главы региона разговоры о приведении уникального здания в порядок надолго прекратились.

К теме вернулись в августе 2024-го. Министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин рассказал, что необходимо скорректировать проектную документацию, тогда работы начнутся либо в 2025-м, либо в 2026-м.

В марте 2025 года затянутые сроки привлекли внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Процессуальную проверку начало региональное следственное управление, в центральном аппарате ход дела взяли на контроль.

Через 7 месяцев, в октябре, в региональном минкультуры сообщили, что вопрос финансирования капитального ремонта будет представлен на рассмотрение в правительство области при формировании бюджета на 2026-2028 годы. О дальнейших планах больше ничего не известно.

Музей народного творчества открылся в январе 1975 года в здании, признанном памятником деревянного зодчества середины XIX века. 2-этажный дом с мезонином отреставрировала известная бригада резчиков по дереву из Русского Камешкира. С тех пор больше никаких масштабных работ здесь не вели.

Изображение значимого для пензенцев места предлагали разместить на оборотной стороне купюры номиналом 1 000 рублей. Но по итогам онлайн-голосования объект оказался на 25-м месте - его выбрали только 1 459 человек.

