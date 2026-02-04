В Пензе наледь может повредить памятник деревянного зодчества

Глас народа

В Пензе наледь может повредить памятник деревянного зодчества
Печать
Telegram

В Пензе музей народного творчества на улице Куйбышева может повредить скопившаяся на кровле наледь.

Тревогу забило пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Причуды погоды могут разрушить единственный памятник деревянного зодчества в Пензе. Кровлю мезонина может обрушить наледь!» - говорится в посте сообщества во «ВКонтакте».

Информация появилась в среду, 4 февраля. На прикрепленном фото видно, что кровлю от снега не очищали.

Музей народного творчества уже давно находится в плохом состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте.

С этим согласно и региональное министерство культуры и туризма, однако работы пока не планируются.

Музей народного творчества был открыт в январе 1975 года. В свое время двухэтажный дом с мезонином реставрировала известная бригада резчиков по дереву из села Русский Камешкир, говорится в «Пензенской энциклопедии». С 2017-го объект является отделением краеведческого музея.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
музей памятник снег
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!