В Пензе наледь может повредить памятник деревянного зодчества

В Пензе музей народного творчества на улице Куйбышева может повредить скопившаяся на кровле наледь.

Тревогу забило пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Причуды погоды могут разрушить единственный памятник деревянного зодчества в Пензе. Кровлю мезонина может обрушить наледь!» - говорится в посте сообщества во «ВКонтакте».

Информация появилась в среду, 4 февраля. На прикрепленном фото видно, что кровлю от снега не очищали.

Музей народного творчества уже давно находится в плохом состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте.

С этим согласно и региональное министерство культуры и туризма, однако работы пока не планируются.

Музей народного творчества был открыт в январе 1975 года. В свое время двухэтажный дом с мезонином реставрировала известная бригада резчиков по дереву из села Русский Камешкир, говорится в «Пензенской энциклопедии». С 2017-го объект является отделением краеведческого музея.