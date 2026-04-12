Жители Кривозерья жалуются на подтопление участков

Ряд участков в Кривозерье подтапливает каждую весну независимо от того, какое количество снега тает, сообщила жительница Пензы.

«Проблема повторяется ежегодно. То есть это не связано с обильным половодьем в этом году. Топит часть участков во 2-м проезде Батайского и на ул. Черниговской», - уточнила она.

Несколько лет назад проблема остро не стояла: была дренажная труба, вода отводилась.

«Со слов старожилов, трубу повредили во время ремонта дороги и не восстановили», - рассказала пензячка.

Участки сохнут долго, и часть земли становится непригодной для возделывания. «Площадь и так небольшая у всех. Администрация не реагирует на проблему...» - пожаловалась жительница частного сектора.