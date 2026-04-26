Жителей Пензы и области донимает холод в квартирах и детсадах

Жители Пензы и области, продрогшие в холодных квартирах, размещают в соцсетях фото с комнатными термометрами. Всех интересует, зачем отключили отопление.

На Западной Поляне, например, ночью она не поднимается выше +14, днем едва доходит до +17. Аналогичные проблемы испытывают люди в Терновке, в районе у автовокзала.

На холод в домах жалуются также в Кузнецке, Бессоновке, Вазерках и других населенных пунктах.

Отдельная беда - простуды у детей из-за холода и сырости. В детсаду села Грабово Бессоновского района, например, температура в комнатах не поднимается выше +15, сообщила местная жительница.

Другая пользовательница задалась вопросом, что делать родителям, когда невозможно то и дело брать больничные. Третья предложила пустить тепло хотя бы в учебные заведения.

Однако избирательно пустить тепло нельзя. Оно может поступать либо повсеместно, либо никуда, пояснили в городском УЖКХ. О планах возобновить подачу ресурса речь пока что не идет.

Фото 2 - группа «Пенза решения».