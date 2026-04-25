Под Саловкой груз с КамАЗов летит в лобовые стекла автомобилей

Под Саловкой водителям следует быть внимательными: на дороге встречаются КамАЗы, груженные песком с мелкими камнями. Все это летит в лобовые стекла автомобилей.

Такую жалобу опубликовал канал «ПензаИнформ» в мессенджере МАХ.

«Ездят непокрытые КамАЗы, возят песок. С КамАЗа летят камни, отлетают в лобовые стекла машин», - рассказала автор видео за кадром. По ее словам, песок возят из Александровского карьера.

Такую ситуацию на дороге водители наблюдают на протяжении не одного года.

«Постоянно такая езда, никто их не останавливает, никто их не наказывает. Этот беспредел творится уже второй год подряд», - добавила женщина.

Автомобили, перевозящие груз, который ничем не накрыт, нередко вызывают возмущение у жителей области. Так, осенью 2022-го в Земетчино дороги покрыла не только грязь, вывезенная с полей на колесах машин, но и свекла, вывалившая из кузова.