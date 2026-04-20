В ночь на понедельник, 20 апреля, в Пензе затопило часть Цыганского Поселка. Местные жители запечатлели происходившее на видео и поделились записями в соцсетях.

По их словам, река появилась около недавно возведенного многоэтажного дома.

«Вода льется под напором с насосной станции и затапливает дома в Цыганском Поселке», - пояснили люди.

Пензенцы уверены: проблема в том, что при строительстве новых объектов был засыпан водоотводный канал. «Все эти магазины и дома построили на болоте, если кто помнит. Был канал для отвода воды. Куда он делся? Все правильно, сровняли с землей. Чему удивляемся?» - задают они риторический вопрос.

По наблюдениями горожан, вода поднялась на 30 см и ручей потек в сторону «Арбековского пролива» - дороги у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей, которая регулярно подтапливается.