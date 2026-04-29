У памятника блокадникам на Западной Поляне вновь начался ремонт

Во вторник, 28 апреля, в Пензе у памятника героям блокадного Ленинграда на Западной Поляне вновь начались ремонтные работы.

Специалисты разобрали плитку в пешеходной зоне. Прохожие растаскали грязь по оставшемуся целым участку тротуара. Они вынуждены обходить место работ по разбитому газону.

Ранее пензенец возмутился в Сети, что на территории у памятника блокадникам праздничные инсталляции в виде звезд, посвященные Дню Победы, установили среди грязи на уничтоженном газоне. Представитель городского управления ЖКХ ответил ему, что благоустройство не восстановили вовремя из-за плохой погоды, все исправят, когда условия будут подходящими.

Территория у памятника сильно пострадала из-за ремонта сетей на этом участке осенью прошлого года.

Ресурсники работали долгое время, сделали несколько разрытий. После восстановления благоустройства плитка на тротуаре провалилась, специалистам пришлось перекладывать ее.

