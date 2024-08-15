Пензенцам пообещали реставрацию Музея народного творчества

15.08.2024 | 12:10

В четверг, 15 августа, министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин рассказал о перспективах Музея народного творчества, расположенного в областном центре на улице Куйбышева, 45.

Он напомнил, что здание музея - памятник деревянного зодчества середины XIX века.

«Дерево по нормативно-техническим документам служит не более 50 лет. По сравнению с памятниками каменного зодчества срок службы таких зданий в 3 раза меньше. В Музее народного творчества последний раз масштабный ремонт и реставрация элементов проводились в 70-х годах прошлого столетия известными плотниками и резчиками - братьями Иваном, Василием и Николаем Сорокиными», - рассказал он в прямом эфире, организованном ЦУР.

Александр Понякин признал, что сейчас здание обветшало.

«Наша задача - скорректировать проектную документацию, разработанную несколько лет назад, в соответствии с нормативами сегодняшнего дня и начать работы либо в следующем году, либо через год», - обрисовал он ситуацию.

Завершая тему, спикер твердо заявил, что ремонт памятника деревянного зодчества состоится.

Пензенцы не раз возмущались удручающим состоянием здания, стоящего в окружении вековых елей. В октябре 2018 года Иван Белозерцев, бывший тогда губернатором, заявил, что музей и его территорию ждет серьезная реконструкция, запланированная на 2019-й. На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложили 3,5 млн рублей.

В конце января 2020-го стало известно, что ремонт музея обойдется в 59 млн. А после задержания и ареста главы региона разговоры о приведении уникального здания в порядок прекратились.