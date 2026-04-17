В Ахунах ребенок получил травму на тренажере

В Ахунах на тропе здоровья пострадала девочка, которая попыталась воспользоваться тренажером.

По словам матери, он оказался сломан, и железная деталь ударила ребенка по лицу.

«Хорошо не по зубам, разбили подбородок», - написала женщина в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 17 апреля.

Пензячка обратилась к родителям с просьбой быть внимательными.

Горожане давно жалуются, что тренажеры на тропе здоровья в Ахунах находятся в плохом состоянии.

«Ржавые и многие не работают. Нужно обновить их, а также ставить под навесом, чтобы не ржавели и можно было заниматься в любую погоду», - предлагала пензячка летом 2024 года.

Представитель городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике тогда ответил ей, что текущим ремонтом тренажеров занимается пензенская спортивная школа № 4. Для этого она использует собственные силы и средства. Деньги из городской казны выделяются «по мере возможности».

Фото vk.com/ahunygpz.