На дорогах Пензы появились подростки на электросамокатах

Глас народа

На дорогах Пензы появились подростки на электросамокатах
Печать
Max

У жителей Пензы возникли сомнения по поводу того, что подростки больше не смогут брать в аренду электросамокаты. Их уже видят на дорогах в Арбекове.

В четверг, 16 апреля, глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях сообщил, что в этом году для повышения контроля и безопасности в 3 раза сократится число сдаваемых в прокат самокатов и, «по информации оператора, проработан технический момент, который не позволит несовершеннолетним пользоваться прокатом».

Однако вечером 16 апреля подростков заметили на арендованных электросамокатах на проспекте Строителей. Читатель телеграм-канала PenzaInform поделился с редакцией видеозаписью.

«На видео несовершеннолетние ребята, нарушающие абсолютно все правила для самокатов. Не спешились на пешеходном переходе, езда на одном колесе... По опыту прошлого года - движение несовершеннолетних проходит только в таком формате», - прокомментировал автор кадров.

Пензенцы обратили внимание: пока, судя по карте, все самокаты «загнали» в Арбеково, а другие районы «защитили» с помощью полного запрета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
самокат безопасность подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!