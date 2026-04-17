На дорогах Пензы появились подростки на электросамокатах

У жителей Пензы возникли сомнения по поводу того, что подростки больше не смогут брать в аренду электросамокаты. Их уже видят на дорогах в Арбекове.

В четверг, 16 апреля, глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях сообщил, что в этом году для повышения контроля и безопасности в 3 раза сократится число сдаваемых в прокат самокатов и, «по информации оператора, проработан технический момент, который не позволит несовершеннолетним пользоваться прокатом».

Однако вечером 16 апреля подростков заметили на арендованных электросамокатах на проспекте Строителей. Читатель телеграм-канала PenzaInform поделился с редакцией видеозаписью.

«На видео несовершеннолетние ребята, нарушающие абсолютно все правила для самокатов. Не спешились на пешеходном переходе, езда на одном колесе... По опыту прошлого года - движение несовершеннолетних проходит только в таком формате», - прокомментировал автор кадров.

Пензенцы обратили внимание: пока, судя по карте, все самокаты «загнали» в Арбеково, а другие районы «защитили» с помощью полного запрета.