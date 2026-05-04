Подлесный и Новая Жизнь остаются без нормального доступа к М-5

Глас народа

Max

Эпопея с дорогой между поселками Подлесный и Новая Жизнь в Бессоновском районе и трассой М-5, начавшаяся в прошлом году, еще не закончилась.

«Крик души просто! С дорогой в поселок Новая Жизнь все по-прежнему. Вроде Бастрыкин взял на контроль, а изменений нет. Когда уже закончится этот дорожный ад? Всем наплевать на то, как люди добираются до города, что к нам затруднен проезд», - рассказала подписчица канала «ПензаИнформ» в MAX.

К своему сообщению сельчанка приложила видео, снятое в пятницу, 1 мая. На кадрах просматривается, как машина подпрыгивает на ухабах и переваливается с боку на бок. Водитель при этом держит минимальную скорость.

«Обращались уже во все инстанции, одни отписки», - добавила читательница канала.

О надзоре со стороны центрального аппарата СКР стало известно 30 ноября прошлого года.

Проверка началась после жалобы людей на невозможность проехать к трассе М-5 от поселков Подлесный и Новая Жизнь. Единственный путь к федеральной магистрали каким-то образом оказался бесхозным.

По словам местных жителей, из-за отсутствия асфальтового покрытия после дождя или снега по дороге ни пройти ни проехать. В непогоду к ним не смогли бы пробраться ни скорая, ни пожарные, ни школьные автобусы.

На тот момент попытки решить вопрос через местную администрацию и уполномоченные органы оказались бесплодными. Судя по последнему сообщению, новые меры результата также не дали.

