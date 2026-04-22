Пензенцы начали плавать на лодках в «Арбековском проливе»

Пензенец плавал лодке на затопленном участке у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей, получившем шутливое название «Арбековский пролив».

Видео с рыбаком на резиновой лодке опубликовали в Сети вечером во вторник, 21 апреля.

«Настоящая Венеция. Сижу, кушаю, мимо проплывают кораблики», - рассказал автор ролика за кадром.

Комментаторы оценили шутку.

«Ну что, клюет?», «За буйки не заплывай», «А пляж на парковке с зонтиками где?» - написали они под постом.

Дорогу у гипермаркета «Лемана Про» постоянно затапливает после обильных осадков. В последний раз такое случилось в ночь на 20 апреля. Утром некоторые автомобили, пытаясь преодолеть «Арбековский пролив», не справились с гидроударом и заглохли.

Видео «Пенза Новости».