Мошенники перечислили пензячке почти 8 млн рублей

48-летняя жительница Пензы едва не стала участником криминальной схемы с денежными переводами. Номер ее телефона каким-то образом попал в руки мошенников.

«У меня было два счета в разных банках. Сначала на один пришло 200 тысяч. Очень напряглась: такими суммами незнакомцы меня отродясь не баловали. Вернула все через приложение - там кнопка есть специальная. На следующий день пришло еще 3 миллиона с лишним, уже в другой банк. А я той картой не пользуюсь аж с 19-го года», - написала горожанка в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Женщина сразу связалась со службой поддержки. Специалист принял заявку о блокировке счета и помог отправить деньги обратно. Однако неизвестный не успокоился и перенес деятельность в первый банк.

Через систему быстрых переводов (СБП) он по номеру телефона одарил пензячку без малого 4 миллионами. Уже изрядно занервничав, получательница повторила предыдущие шаги - вернула сумму обратно и написала в службу поддержки.

Там ей посоветовали заблокировать входящие от клиентов других банков переводы и подсказали алгоритм.

«Вы правильно сделали, что нажали на «Вернуть обратно». Это самый безопасный вариант возврата на данный момент. Главное - не переводить деньги по другим реквизитам, если вас об этом попросят», - порекомендовал оператор.

Просьб такого рода женщина пока не получала и очень надеется, что проблему удалось решить.

По словам эксперта платформы «Мошеловка» Галактиона Кучавы, аферисты активизировали схему «обратный перевод». Они отправляют средства на банковские карты якобы по ошибке и потом присылают в мессенджеры сообщения с требованием все исправить.

Ничего не подозревающий получатель выполняет просьбу и становится звеном в цепочке нелегального обналичивания похищенных денег. В глазах закона он превращается в дроппера. Наказание будет суровым - обязанность вернуть все пришедшие от незнакомцев суммы и лишение свободы на срок до 7 лет.