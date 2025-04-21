Олимпийскую аллею в Пензе закроют на 3 дня

21.04.2025 | 10:38

В Пензе Олимпийскую аллею на 3 дня - с 22 по 24 апреля - закроют на акарицидную обработку. Ее начнут в 9:00 22-го числа и завершат вечером 23-го.

Еще сутки специалистам потребуются для мытья и очистки зеленой зоны, пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в администрации парка Белинского.

Гулять по аллее горожане смогут с 9:00 25 апреля.

В этом году в регионе первый укус клеща зарегистрировали 9 марта. Жертвой стал житель Бессоновского района, ему оказали необходимую помощь.

Западная Поляна вошла в число районов Пензы, где велико количество клещей, переносящих боррелиоз.