Олимпийскую аллею в Пензе закроют на 3 дня

В Пензе Олимпийскую аллею на 3 дня - с 22 по 24 апреля - закроют на акарицидную обработку. Ее начнут в 9:00 22-го числа и завершат вечером 23-го.
Еще сутки специалистам потребуются для мытья и очистки зеленой зоны, пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в администрации парка Белинского.
Гулять по аллее горожане смогут с 9:00 25 апреля.
В этом году в регионе первый укус клеща зарегистрировали 9 марта. Жертвой стал житель Бессоновского района, ему оказали необходимую помощь.
Западная Поляна вошла в число районов Пензы, где велико количество клещей, переносящих боррелиоз.
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