На ремонт дорожек Олимпийской аллеи все еще не нашли средств

23.04.2025 | 21:40

Пензенцы вновь затронули вопрос ремонта дорожек на Олимпийской аллее. По их мнению, популярной зоне для прогулок нужно уделить больше внимания.

«Полгорода гуляет по Олимпийской аллее, а она похожа на помойку. Асфальт полуразрушенный, кругом валежник. Надо сделать из аллеи гордость Пензы!» - предложил на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанин Вячеслав С.

На его обращение отреагировал представитель управления культуры Пензы. Он сообщил, что техническая служба парка Белинского, который отвечает за аллею, ежедневно вывозит из зеленой зоны мусор, валежник и опавшую листву.

«Что касается дорожек, то действительно требуется ремонт, а местами полная замена полотна. В настоящее время администрация учреждения выполняет работу по поиску дополнительных средств для решения проблемы», - сообщили мужчине.

Вопрос о ремонте дорожек пензенцы также поднимали в сентябре прошлого года. По их словам, покрытие можно было бы обновить на деньги, направленные на строительство парковки со стороны Окружной, а также кафе-павильона с туалетом и площадки для занятий уличной гимнастикой.

Тогда же в управлении культуры объяснили горожанам, что ремонт дорожек сделать не получится - это дорого.

«Руководством парка Белинского ежегодно подаются заявки на дополнительное финансирование из бюджета для проведения работ по капитальному ремонту покрытия пешеходных дорожек Олимпийской аллеи, однако в 2024 году денежные средства не были выделены», - рассказали в сентябре в управлении.