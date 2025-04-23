В Пензе автомобилист заявил, что велосипедист врезался в него сам

23.04.2025 | 09:50

В Пензе будут судить 63-летнего водителя, который сбил 67-летнего велосипедиста на выезде из Сосновки.

ДТП случилось 18 августа прошлого года, когда автомобилист на Renault Sandero выезжал с улицы Садовое Кольцо на Измайлова.

«Перед поворотом направо, на главную дорогу, он не уступил дорогу и передней частью своего транспортного средства сбил велосипедиста, следовавшего по тротуару вдоль проезжей части ул. Измайлова и объезжавшего автомобиль спереди», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пенсионер получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Водитель не признал вину, пояснив, что велосипедист сам врезался в правое крыло его машины.

«Потерпевший заявил иск о возмещении морального вреда в размере 1,5 млн рублей, с целью исполнения которого на транспортное средство обвиняемого наложен арест», - добавила Елена Листарова.

Уголовное дело уже направлено в суд.