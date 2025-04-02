Курьерам на электровелосипедах запретят ездить по тротуарам

02.04.2025 | 08:39

В ближайшее время курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам: этот транспорт планируют приравнять к мопедам, обязать при его использовании получать права и использовать правую сторону проезжей части. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола совещания в кабмине о регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Доставщики ездят по тротуарам, периодически сталкиваясь с пешеходами, а также нередко провоцирует ДТП.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за 9 месяцев 2024 года, в России зафиксировано 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем. В них погибли 25 человек и пострадали еще 926.

Почти в половине (42,9%, 395) случаев велосипедисты были работниками сервисов доставки. В этих авариях погибли 5 и ранены 402 человека.

В документе говорится, что такой транспорт с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт следует приравнивать к мопедам. Правительство ждет проект поправок в Правила дорожного движения до 3 апреля.

О необходимости навести порядок с велокурьерами на законодательном уровне говорилось еще в 2024 году. Причиной стали резко участившиеся жалобы на доставщиков, которые нарушают ПДД и гоняют по тротуарам, создавая угрозу для жизни и здоровья пешеходов.