На Олимпийской аллее в Пензе обновят тренажерную зону

01.04.2025 | 18:28

В Пензе обновят тренажерную зону у олимпийских колец на одноименной аллее. О планах во вторник, 1 апреля, рассказал глава города Олег Денисов.

Чиновник уточнил, что работы удастся провести за счет победы проекта «Спортивная суббота. Жизнь в движении» в конкурсе грантов.

«Здесь будут проходить семейные мероприятия: игры, конкурсы, мастер-классы и презентации спортивных клубов», - написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В 2022 году на Олимпийской аллее появилась спортивная площадка для занятий воркаутом, она сразу стала местом притяжения молодежи.

После торжественной церемонии открытия там прошли первые официальные соревнования сезона - Кубок Федерации воздушно-силовой атлетики Пензенской области.