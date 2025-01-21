Пензенских любителей спорта вновь ждет гонка «Лыжня России»

21.01.2025 | 07:49

Во вторую субботу февраля, 8-го числа, пензенцы смогут принять участие в XLIII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России».

В этом году, как и в прошлом, регистрация на «Лыжню России» производится через портал госуслуг. Заявку можно подать по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=2982. После заполнения формы подтверждение регистрации придет через 5 рабочих дней.

В областном центре местом проведения гонки станет Олимпийская аллея. С 8:00 до 9:45 состоится регистрация участников, в 9:50 - построение, в 10:00 - церемония открытия состязаний.

В 10:10 пройдет массовый забег для мужчин и женщин 2006 года рождения и старше на дистанцию 10 км.

В 10:15 стартуют юноши и девушки 2007 года рождения и моложе. Им предстоит пробежать 5 км.

После окончания забегов состоится награждение победителей и призеров.

В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области предупредили: участникам мероприятия в возрасте до 17 лет включительно обязательно требуется медицинская справка. Гонщикам 18 лет и старше такой документ не нужен, от них потребуется личная подпись, подтверждающая ответственность за собственное здоровье.