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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел поражение в Ижевске

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В четверг, 12 декабря, пензенский «Дизель» в Ижевске сразился с местной «Ижсталью».

Сначала удача улыбнулась пензенцам - Владислав Лукин открыл счет на 4-й минуте, а затем отвернулась от них. Во втором периоде хозяева трижды зажгли красный свет за воротами гостей. Отличились Тимофей Барсуков, Егор Корбит и Илья Назаров.

На 60-й минуте пензенцы сумели сократить отставание - точным броском отметился Алексей Краснов. Но времени на то, чтобы перевести игру в овертайм, уже не хватило. Более того, за 4 секунды до финальной сирены дизелистам забили еще один гол: шайбу забросил Данил Шерстобитов.

Итоговый счет - 4:2 в пользу «Ижстали».

Следующая игра у «Дизеля» состоится 14 декабря, его соперником станет «Торос» из Нефтекамска.

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