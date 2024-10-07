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Спорт

«Дизелист» выиграл второй матч с МХК «Белгород»

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Пензенская молодежная хоккейная команда «Дизелист» выиграла второй матч с МХК «Белгород». Встреча прошла на домашнем льду в воскресенье, 6 октября.

В первом периоде счет открыли соперники, но затем пензенец Семен Власенков забросил шайбу в ворота гостей - 1:1.

Во второй двадцатиминутке пензенская команда блистала. Три шайбы одну за другой в ворота белгородцев отправили Константин Головинов, Кирилл Евсеев, Дмитрий Звездочкин. На перерыв команды ушли со счетом 4:1 в пользу «Дизелиста».

В последней двадцатиминутке отличился Владислав Карташов, огорчив голкипера соперников. Гости атаковали, пытаясь отыграться, забили второй гол. Матч завершился победой пензенцев - 5:2.

«Начало сезона затянулось у нас, очень мы его ждали. Хорошо, что нашли спарринг-партнеров, поиграли, в игровом режиме находились. Хоть это и товарищеские игры, в регулярке все иначе, тем не менее. Было волнение, как начнем сезон. Не без ошибок прошли эти две игры, хорошо, что выиграли», - цитирует телеграм-канал «Дизелиста» главного тренера команды Олега Ларионова.

5 октября «Дизелист» сыграл первый матч с МХК «Белгород» и одержал победу со счетом 4:3.

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