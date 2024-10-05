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Спорт

«Дизелист» открыл сезон с победы над МХК «Белгород»

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В субботу, 5 октября, стартовал регулярный чемпионат первенства НМХЛ. Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» встретился на домашнем льду с МХК «Белгород».

В первой двадцатиминутке шайбу соперникам забросил пензенский игрок Дмитрий Звездочкин. Но гости провели удачную атаку и сравняли счет.

Во втором периоде гол забил Илья Эркаев. Белгородцы, в свою очередь, огорчили пензенского голкипера, и счет вновь стал равным.

В последней двадцатиминутке две шайбы в ворота соперника отправили Арсентий Полшков и Валерий Чернов. Гости не желали легко отдавать победу и забросили третий гол, но пензенцев не догнали.

«Дизелист» обыграл МХК «Белгород» со счетом 4:3. Следующая игра с МХК «Белгород» состоится 6 октября.

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