Пензенский «Дизель» на своем льду потерпел поражение от «Норильска»

19.09.2024 | 21:29

В четверг, 19 сентября, в Пензе «Дизель» матчем с ХК «Норильск» начал домашний сезон в рамках Чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги.

Счет был открыт на 8-й минуте: Сергей Голоднюк переиграл пензенского голкипера. Вторая шайба в воротах «Дизеля» оказалась на 18-й минуте. У гостей отличился Егор Яковлев.

Во втором периоде пензенцы пытались переломить ход неудачно складывавшегося для них поединка. Они владели инициативой, но воплотить свое территориальное преимущество в голы не смогли.

Зажечь красный свет за воротами «Норильска» у «Дизеля» получилось только в третьем периоде: Иван Ларичев реализовал большинство. Но на 60-й минуте матча гости увеличили разрыв в счете. Точным броском в пустые ворота отметился Владислав Калетник («Дизель» заменил вратаря на полевого игрока).

Итог матча - 1:3.

10 сентября «Дизель» потерпел поражение от ХК «Челны» в Набережных Челнах. Следующий матч у пензенцев в субботу, 21 сентября. Соперник - «Сокол» из Красноярска.