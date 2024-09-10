Сетевое издание|18+|Среда|11 сен 2024|02:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Вышли без уважения»: «Дизель» потерпел поражение от «Челнов»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 10 сентября, пензенский «Дизель» потерпел обидное поражение от ХК «Челны» в Набережных Челнах.

Гости площадки сумели открыть счет (отличился Семен Сухов) в первом периоде. Цифры на табло оставались неизменными практически до конца основного времени, но за 26 секунд до сирены хозяева выравняли положение - 1:1.

Игра перешла в овертайм, но определить сильнейшего не удалось. А вот в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Челнов».

«Соперника - с победой. Выстояли, молодцы. К сожалению, не могу сказать этого про нашу команду. Вышли с пренебрежением и без уважения к противостоящей команде. Но подводя итоги поездки: взяли 5 очков из 6, всегда хочется больше, но что есть - то есть», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов.

Впереди - домашняя серия матчей. Первый, против ХК «Норильск», состоится 19 сентября, напомнили в телеграм-канале клуба.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте