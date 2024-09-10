«Вышли без уважения»: «Дизель» потерпел поражение от «Челнов»

10.09.2024 | 17:34

Во вторник, 10 сентября, пензенский «Дизель» потерпел обидное поражение от ХК «Челны» в Набережных Челнах.

Гости площадки сумели открыть счет (отличился Семен Сухов) в первом периоде. Цифры на табло оставались неизменными практически до конца основного времени, но за 26 секунд до сирены хозяева выравняли положение - 1:1.

Игра перешла в овертайм, но определить сильнейшего не удалось. А вот в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Челнов».

«Соперника - с победой. Выстояли, молодцы. К сожалению, не могу сказать этого про нашу команду. Вышли с пренебрежением и без уважения к противостоящей команде. Но подводя итоги поездки: взяли 5 очков из 6, всегда хочется больше, но что есть - то есть», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов.

Впереди - домашняя серия матчей. Первый, против ХК «Норильск», состоится 19 сентября, напомнили в телеграм-канале клуба.